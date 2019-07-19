Она отметила, что кадровые вопросы – это компетенция и прерогатива главы региона
Она отметила, что кадровые вопросы – это компетенция и прерогатива главы региона
На прошедшем 18-го июля совещании в обладминистрации Марина Чекунова опровергла отставку директора департамента культуры Алисы Бирюковой:
«Здесь нет предмета для разговора, письмо, которое они подписали, основывалось на непроверенной информации, оно юридически несостоятельно».
Также Чекунова отметила, что кадровые вопросы – это компетенция и прерогатива главы региона. В рамках исполняемых полномочий губернатором принимаются решения о назначении либо увольнении руководителей органов исполнительной власти региона и структурных подразделений областной администрации, сообщают в пресс-службе Белого дома.