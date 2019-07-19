Канцлер Германии Ангела Меркель 19 июля дала пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы журналистов о снижении рейтинга, состоянии здоровья и о том, что ее беспокоит больше всего. Она заверила прессу, что в состоянии исполнять свои обязанности, а другая жизнь начнется у нее после 2021 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель 19 июля дала пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы журналистов о снижении рейтинга, состоянии здоровья и о том, что ее беспокоит больше всего.В частности, в ответ на просьбу прокомментировать дело о предполагаемом финансировании из России партии "Лига" (она входит в правящую коалицию в Италии), Меркель отметила, что прояснение этого дела является компетенцией итальянских властей.При этом канцлер ФРГ заявил, что подобная тенденция поддержки европейских популистских партий со стороны России вызывает у нее беспокойство, передает "Интерфакс".Ранее издание Buzzfeed опубликовало материал, в котором говорится, что соратники вице-премьера Италии Маттео Сальвини якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию, а прибыль предназначалась для партии Сальвини.Издание при этом признало, что не имеет информации о том, было ли такое соглашение заключено, и получила ли "Лига" какие-либо деньги, но материал привлек внимание западных политиков.Сам Сальвини при этом неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирования из России.Также во время пресс-конференции Меркель заявила журналистам и о том, что не сожалеет об уходе с поста председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС).Что же касается снижения рейтинга консервативной партии, о котором свидетельствуют результаты опросов, канцлер отметила, что, по ее мнению, если партия "спокойно продолжит работать дальше", то ей удастся улучшить свои позиции, передает РИА Новости.Спросили Меркель и о состоянии здоровья. После того, как на нескольких официальных мероприятиях ее била дрожь, а кадры эти попали во многие СМИ, самочувствие канцлера Германии стало темой для обсуждения не только в прессе: политические оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании.Отвечая на этот вопрос, Ангела Меркель в очередной раз заверила, что состояние здоровья позволяет ей исполнять полномочия главы правительства ФРГ.При этом она добавила, что понимает, почему журналистов интересует состоянии ее здоровья, передает ТАСС.Меркель также напомнила, что срок исполнения полномочий канцлера заканчивается у нее в 2021 году, и выразила надежду, что "потом будет другая жизнь".