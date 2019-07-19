Столица России и ее сердце – Красная площадь, - станут центром праздничных мероприятий Международного дня бокса, которые пройдут 21 и 22 июля. В рамках его программы в Москве будет установлен рекорд для Книги Гиннесса по самой массовой тренировке боксеров-любителей.

Столица России и ее сердце – Красная площадь, — станут центром праздничных мероприятий Международного дня бокса, которые пройдут 21 и 22 июля. В рамках его программы в Москве будет установлен рекорд для Книги Гиннесса по самой массовой тренировке боксеров-любителей.На два дня главная площадь нашей страны станет местом знакомства с боксом — с массой бесплатных спортивных, интерактивных и исторических активностей, сообщает сайт Федерации бокса России. Посетители смогут пройти полосу препятствий "Игры боксеров", посетить мастер-классы и автограф сессии, сдать нормы ГТО, увидеть выставку "Истории бокса России и мира" и в круговой тренировке.Главным номером программы станет установка рекорда для Книги Гиннесса. Массовая тренировка стартует на Красной площади 21 июля в 15.30. Ее проведут экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев и знаменитый американский боксер Рой Джонс. В тренировке также примут участие известные российские боксеры Алексей Тищенко, Олег Саитов, Софья Очигава, Рахим Чахкиев и Егор Мехонцев.