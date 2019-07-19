Принц Уильям с женой и детьми отправились на Карибские острова. Они с Кейт Миддлтон начали подготовку ко дню рождения старшего сына Джорджа.

Принц Уильям с женой и детьми отправились на Карибские острова. Они с КейтМиддлтон начали подготовку ко дню рождения старшего сына Джорджа.Наследникмонаршей четы 22 июля отметит шестилетие. В этот праздничный день с мальчикомрядом будет вся его семья. В путешествие принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли и младших –четырехлетнюю Шарлотту и годовалого Луи.Вместе с ними улетели на Карибы родители Кейт МиддлтонКэрол и Майк, а также ее сестра Пиппа и брат Джеймс. К слову, британскаякоролевская семья уже давно облюбовала Карибские острова для отдыха. Так, младшая сестра королевы ЕлизаветыII принцесса Маргарет называла это место раем и очень любила тудаприезжать, передает The Sun. После этого хозяин частного острова Колин Теннант подарилмонаршей семье участок в десять акров, где они возвели роскошный особняк.Подробности предстоящего праздника в честь днярождения сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма пока не известны, но подготовкауже идет вовсю. В честь торжества Кенсингтонский дворец опубликует новыйпортрет Джорджа, третьего претендента на британский престол.Отметим,наследник и Уильяма учится вшколе Томаса в Баттерси, изучая базовые науки. Кроме того,Джордж занимался фехтованием, балетом, садоводством и гончарным делом.Как писали "Дни.ру", и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. А вот Меган Маркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.