Принц Уильям с женой и детьми отправились на Карибские острова. Они с Кейт
Миддлтон начали подготовку к дню рождения старшего сына Джорджа.
Принц Уильям с женой и детьми отправились на Карибские острова. Они с Кейт
Миддлтон начали подготовку к дню рождения старшего сына Джорджа.
Наследник
монаршей четы 22 июля отметит шестилетие. В этот праздничный день с мальчиком
рядом будет вся его семья. В путешествие принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли и младших –
четырехлетнюю Шарлотту и годовалого Луи.
Вместе с ними улетели на Карибы родители Кейт Миддлтон
Кэрол и Майк, а также ее сестра Пиппа и брат Джеймс. К слову, британская
королевская семья уже давно облюбовала Карибские острова для отдыха. Так, младшая сестра королевы Елизаветы
II принцесса Маргарет называла это место раем и очень любила туда
приезжать, передает The Sun. После этого хозяин частного острова Колин Теннант подарил
монаршей семье участок в десять акров, где они возвели роскошный особняк.
Подробности предстоящего праздника в честь дня
рождения сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма пока не известны, но подготовка
уже идет вовсю. В честь торжества Кенсингтонский дворец опубликует новый
портрет Джорджа, третьего претендента на британский престол.
Отметим,
наследник и Уильямаучится в
школе Томаса в Баттерси, изучая базовые науки. Кроме того,
Джордж занимался фехтованием, балетом, садоводством и гончарным делом.
Как писали "Дни.ру", ране и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. А вот Меган Маркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.