19-летняя дочь знаменитого музыканта поделилась с поклонниками в Instagram серией снимков. Стеша Маликова призналась, что осуществила свою давнюю мечту.

19-летняя дочь знаменитого музыканта поделилась с поклонниками в Instagram серией снимков. Стеша Маликова призналась, что осуществила свою давнюю мечту.НаследницаДмитрия Маликова продолжает путешествовать по Европе и делиться фотографиями сотдыха. Она уже публиковала кадры с Лазурного берега Франции и Прованса, атеперь девушка находится в Италии, в уютном городке Портофино.Стеша Маликова призналась, что мечтала побывать в этом местечкепоследние пять лет. Наконец-то ее желание осуществилось. Дочь певца икомпозитора отметила в подписи к фото, что она настолько счастлива, чтозабывает о времени: "Счастливые часов не наблюдают…".На кадрах Стеша Маликова просто сияет отрадости. Она позирует на фоне прекрасного пейзажа в голубой футболке и светлых шортах,без косметики. Пользователи соцсети пришли в восхищение от вида дочери ДмитрияМаликова и одарили девушку массой комплиментов. "Милашка", "Как красиво! Оченьлюблю море", "Красавица!", "Очаровательная девушка", – написали поклонники вкомментариях.Однаконашлись и злопыхатели, которых хлебом не корми, дай только покритиковать . Хейтеры посчитали, что девушка в 19 лет уже пользуется инъекциями дляувеличения губ.Напомним, ранее порадовала поклонниковфотографиями с пляжа в купальнике. Пользователи соцсети отметили, что унаследницы музыканта ноги растут от ушей.