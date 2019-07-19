19-летняя дочь знаменитого музыканта поделилась с поклонниками в Instagram серией снимков. Стеша Маликова призналась, что осуществила свою давнюю мечту.
19-летняя дочь знаменитого музыканта поделилась с поклонниками в Instagram серией снимков. Стеша Маликова призналась, что осуществила свою давнюю мечту.
Наследница
Дмитрия Маликова продолжает путешествовать по Европе и делиться фотографиями с
отдыха. Она уже публиковала кадры с Лазурного берега Франции и Прованса, а
теперь девушка находится в Италии, в уютном городке Портофино.
Стеша Маликова призналась, что мечтала побывать в этом местечке
последние пять лет. Наконец-то ее желание осуществилось. Дочь певца и
композитора отметила в подписи к фото, что она настолько счастлива, что
забывает о времени: "Счастливые часов не наблюдают…".
На кадрах Стеша Маликова просто сияет от
радости. Она позирует на фоне прекрасного пейзажа в голубой футболке и светлых шортах,
без косметики. Пользователи соцсети пришли в восхищение от вида дочери Дмитрия
Маликова и одарили девушку массой комплиментов. "Милашка", "Как красиво! Очень
люблю море", "Красавица!", "Очаровательная девушка", – написали поклонники в
комментариях.
Однако
нашлись и злопыхатели, которых хлебом не корми, дай только покритиковать . Хейтеры посчитали, что девушка в 19 лет уже пользуется инъекциями для
увеличения губ.
Напомним, ранее порадовала поклонников
фотографиями с пляжа в купальнике. Пользователи соцсети отметили, что у
наследницы музыканта ноги растут от ушей.