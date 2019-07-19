Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал демонтировать пятиметровую фигуру британского певца Эда Ширана, установленную перед главным входом в Парк Горького.

Архитектурный облик Москвы не должен определяться желаниями промоутеров, считает депутат. Если Ширан "такой уж популярный певец", по желанию поклонников ему могут поставить памятник, "когда он помрет".Фото: ї park-gorkogo.com"А при жизни памятник у нас вообще не ставят никому. Это дурной тон", - заявил Милонов Агентству городских новостей "Москва".Эд Ширан 19 июля даст свой концерт в Москве. Перед мероприятием фигура исполнителя, прилегшего на лужайку, установили перед главным входом Парка Горького. Гости парка могут написать на "рубашке" свои пожелания музыканту.