В завершающую стадию вступило строительство моста через Амур. Об этом сообщает китайский канал CGTN. В эксплуатацию международную переправу планируют сдать в апреле 2020 года.

Строительство моста через Амур близится к завершению, сообщает китайский канал CGTN. Международную переправу планируют ввести в строй в апреле 2020 года.Как напоминает ГТРК "Амур", мост, соединяющий российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, начали строить в декабре 2016 года. Работы ведутся с обоих сторон одновременно. В конце мая части моста торжественно сомкнули.Отметим, общая длина переправы составляет 1284 метра. Как заявлено в проектной документации, пропускная способность перехода в год должна достигать порядка полутора миллионов человек и 3 миллионов тонн грузов.