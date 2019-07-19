В Иркутской области жизнедеятельность социальных объектов в основном восстановлена. Гражданам выплачиваются пенсии, а обеспечение населения питьевой водой по постоянной схеме планируется наладить в ближайшее время. О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.

В Иркутской области жизнедеятельность социальных объектов в основном восстановлена. Гражданам выплачиваются пенсии, а обеспечение населения питьевой водой по постоянной схеме планируется наладить в ближайшее время. О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.По словам государственного деятеля, 25 июня в Иркутской области в ходе спасательных работ было эвакуировано 2 048 человек, среди них 447 — дети. Также были развернуты 17 временных пунктов размещения, куда эвакуировали 1 231 человек.Виталий Мутко сообщил, что в настоящее время в целях недопущения чрезвычайных ситуаций пришлось обесточить около 40 населенных пунктов, общая численность населения которых составляет 22 тысячи человек. Также в регионе сейчас ведутся восстановительные работы. Так, приведены в порядок водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение, телефонная и почтовая связи. По словам вице-премьера, по большей части нормализована жизнедеятельность всех социальных объектов, почтовых отделений, также выплачиваются пенсии.Мутко рассказал, что тем временем ряд социальных объектов по-прежнему остается без электричества. Это связано с тем, что ведется их просушка. Вице-премьер отметил, что проводится откачка воды, очистка подворий, улиц, территорий, объектов инфраструктуры. На сегодня вывезено около 220 тысяч кубометров остатков разрушенных домов и строений. Мутко подчеркнул, что работа еще продолжается и ее объем большой, но они рассчитывают на то, что в ближайшие 2-2,5 недель поставленные задачи будут выполнены.Отдельно вице-премьер остановился на вопросе водоснабжения пострадавших регионов. По его словам, сейчас производятся поставки бутилированной воды, поскольку в водопроводе подается только техническая вода, которую пить нельзя. Мутко выразил надежду на то, что в ближайшее время жители Иркутской области будут обеспечены питьевой водой по постоянной схеме.Государственный деятель отметил, что в пострадавших районах организована работа 28 межведомственных пунктов по восстановлению документов. На сегодня туда обратились 2 741 человек. Восстановлено 1680 утраченных документов, среди них 629 — паспорта, 180 — свидетельства об актах гражданского состояния, 798 — справки, подтверждающие регистрацию по месту жительства.Виталий Мутко выделил основную проблему на данный момент. По его словам, это касается вопроса информирования людей. В ближайшее время предстоит систематизировать работу по доведению до каждого гражданина информацию о том, на что и какие права он имеет.Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Глава государства лично пообщался с жертвами паводка и лично осмотрел пострадавшие районы.