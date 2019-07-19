Золотой стык уложен на Крымском мосту. Финальные звенья железнодорожного полотна уложены на втором пути в направлении Крымского полуострова. На встречном пути стыковка была проведена еще в июне.

Золотой стык уложен на Крымском мосту. Финальные звенья железнодорожного полотна уложены на втором пути в направлении Крымского полуострова. На встречном пути стыковка была проведена еще в июне.Сейчас на мосту из Тамани в Крым уложены 25-метровые звенья, отмечает "Интерфакс". Их соединяют в плети электроконтактной сваркой при помощи путевых рельсосварочных машин. Всего образуется более 3 тысяч стыков. Затем стык шлифуется."Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным", — заверяет руководитель подрядчика Евгения Чибышева.Строительства моста оценивается в 228 миллиардов рублей. Крымский мост – самый протяженный в России – 19 километров. Движение автомобилей по нему открыл президент России Владимир Путин на КамАЗе в мае 2018 года.Железнодорожная часть Крымского моста заработает в декабре 2019 года. До этого будет проведена выправка и балансировка щебнем каждого пути, установка железнодорожной автоматики — устройств сигнализации, централизации и блокировки. А перед самым началом эксплуатации железнодорожной линии — механическая очистка и шлифовка рельсов.