В критическом состоянии после отравления наркотиками попала в больницу на Ибице трехлетняя девочка из России. По сведениям местной прессы, ребенок подобрал таблетки либо на полу дома, который снимает ее семья, либо на земле в детском парке.

В критическом состоянии после отравления наркотиками попала в больницу на Ибице трехлетняя девочка из России.Как пишет местная пресса, ребенок находится здесь вместе с родителями.Они сообщили медикам, что таблетки, которыми, предположительно, отравилась их дочь, она нашла "на полу" в доме, где остановилась семья. При этом неизвестно, сколько их было.Однако другое местное издание со ссылкой на правоохранителей пишет, что девочка , скорее всего, нашла наркотики на земле в детском парке, где была с мамой и братьями.В какой-то момент мать заметила, что ее дочь подняла и положила в рот что-то оранжевое, а через несколько минут ей стало плохо.Как напоминает РИА Новости, это уже второе отравление детей наркотиками на Ибице за текущую неделю: 17 июля в местную больницу доставили ребенка, отравившегося марихуаной.К счастью, его удалось спасти.