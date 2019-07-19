На Приморье надвигается мощный тайфун Данас. Он ударит по региону 22-23 июля и принесет с собой ливни: за одни сутки выпадет свыше месячной нормы осадков.

На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас". Он ударит по региону 22-23 июля и принесет с собой ливни: за одни сутки выпадет свыше месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают о серьезном повышении уровня рек, передает РИА Новости.В Приморье объявлено штормовое предупреждение. "Данас" уже миновал Филиппинские острова и движется в Японское море. К Владивостоку он подойдет утром 22 июля. Синоптики сообщают, что массивы тайфуна объединятся с атмосферным фронтом и вызовут его резкое обострение, из-за чего за сутки выпадет от ста до ста тридцати процентов месячной нормы осадков. Особенно сильные ливни ожидаются в Надежинском, Пограничном, Октябрьском, Хасанском, Ханкайском и Хорольском районах, а также во Владивостоке и на юго-востоке края.В данных районах реки могут подняться до 2,5-3 метров. Автодороги, поля, низкие мосты окажутся под угрозой затопления. Туристам рекомендовано эвакуировать палаточные лагеря.Ожидается подтопления отдельных районов города Уссурийска.