Нафтогаза Украины отрапортовал об очередной перемоге над Газпромом в судах. Жалобу Газпрома на юрисдикцию суда отклонил Апелляционный суд Амстердама. Это решение подтверждает полномочия о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

"Нафтогаза Украины" отрапортовал об очередной перемоге над "Газпромом" в судах. Жалобу "Газпрома" на юрисдикцию суда отклонил Апелляционный суд Амстердама. Это решение подтверждает полномочия о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.Решение суда было принято 8 июля, сообщает "Интерфакс". В этот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга, отклонив жалобу на арест имущества и счетом "Газпрома" на территории Великого Герцогства. В Люксембурге зарегистрирована SPV-компания. Это эмитент действующей программы еврооблигаций "Газпрома". ОТ решения судебного разбирательства в Люксембурге с украинским "Нафтогазом" зависит дальнейшая стратегия по размещению новых евробондов компании в рамках нынешней действующей программы.31 декабря 2019 года заканчивается многолетний контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" по транзиту. Именно он и вызвал многочисленные судебные разбирательства по всей Европе между российской и украинской компаниями. Экономисты предрекают Европе после этого серьезный кризис."1 января 2020 года будет Новый год! – напомнил глава "Газпрома Алексей Миллер. – Значит, будет весело!"При этом "Газпром" заранее закачивает в германские газохранилища дополнительные запасы голубого топлива. По крайней мере, они в любом случае позволят Европе продержаться до февраля и не заметить возникшие неприятности из-за Украины."Нафтогаз" же, чтобы в момент не обанкротиться из-за собственной несговорчивости, настаивает на компенсации со стороны Москвы в случае прекращения транзита газа. Поэтому "Нафтогаз", например, добился заморозки дивидендов от газопровода "Северный поток" России в размере 145 миллионов евро. Именно два газопровода "Северный поток" являются надежной и экономически выгодной альтернативой поставки газа через украинскую территорию.