В Миннесоте 70-летний водитель школьного автобуса потерял сознание и выехал на встречную полосу. Полицейские и случайно оказавшийся рядом пожарный спасли пожилого мужчину.

В Миннесоте 70-летний водитель школьного автобуса потерял сознание и выехал на встречную полосу. Полицейские и случайно оказавшийся рядом пожарный спасли пожилого мужчину.Инцидент произошел нескольких километрах от небольшого городка Гранит-Фолс — полицейские заметили школьный автобус, совершающий странные маневры, и замедлили его при помощи патрульного автомобиля.До конца остановить автобус не удалось. Несколько минут он ехал по дороге и тащил перед собой полицейскую машину, пока местный пожарный, случайно оказавшийся рядом, не запрыгнул в кабину и не остановил автобус.В салоне автобуса не было никого кроме потерявшего сознание пожилого водителя. Пострадавшего доставили в больницу.