Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что газопровод Северный поток-2 угрожает независимости Европы от российских энергоресурсов, передает РИА Новости. Проект, по ее словам, имеет экономическое и, конечно, политическое измерение.

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что газопровод "Северный поток-2" угрожает независимости Европы от российских энергоресурсов, передает РИА Новости. Проект, по ее словам, имеет "экономическое и, конечно, политическое измерение".В интервью Bild фон дер Ляйен подчеркнула, что Европе важны другие виды энергии для диверсификации энергоснабжения."Нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей", — заявила она.