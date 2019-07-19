У грузинского телеканала Рустави 2 с 18 июля – новый владелец. Им стал бизнесмен Кибар Халваши. Одним из первых своих распоряжений он уволил прежнего генерального директора телеканала Нику Гварамию и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию.

У грузинского телеканала "Рустави 2" с 18 июля – новый владелец. Им стал бизнесмен Кибар Халваши.Одним из первых своих распоряжений он уволил прежнего генерального директора телеканала Нику Гварамию и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию.Соответствующие изменения уже отображены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии, передает ТАСС.Как сказал Салия журналистам после своего назначения на эту должность, с заявлением о регистрации в Дом юстиции (реестр) Грузии они обратились "в срочном порядке, что и учел реестр".За несколько часов до этого Гварамия заявлял, что у него подписан контракт с "Рустави 2" до 31 декабря 2020 года, и он никуда не собирается уходить.Гварамия также заявил, что в случае расторжения контракта Халваши придется заплатить неустойку.Позже в эфире телеканала он подробнее высказался по поводу того, что думает о своем увольнении и сообщил, что будет добиваться по суду неустойки в сумме 5 миллионов долларов.Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как ведущий Георгия Габуния в своей авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес президента России.Его "выступление" осудили и простые люди, собравшиеся уже вскоре после этого эфира у здания телеканала, и руководство страны.Так, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе слова и поведение телеведущего назвал "отвратительной провокацией и попыткой внести дестабилизацию в стране.Ника Гварамия (на тот момент еще гендиректор телекомпании) заявил, что разделяет позицию ведущего, но нецензурную брань в прямом эфире считает неприемлемой.На днях сообщалось, что на доме телеведущего Габунии повесили позорную табличку.