Президент России Владимир Путин последнее время активно продвигает интеграционную повестку с Белоруссией. Но президенту братской республики Александру Лукашенко развитие Союзного государства, видимо, не интересно. Единственное, что он хочет от Москвы – деньги и скидки на энергоносители. По мнению экспертов, Батька, несмотря на многолетнюю пророссийскую риторику, не собирается объединяться с Россией.
Президент России Владимир Путин последнее время активно продвигает интеграционную повестку с Белоруссией. Но президенту братской республики Александру Лукашенко развитие Союзного государства, видимо, не интересно. Единственное, что он хочет от Москвы – деньги и скидки на энергоносители. По мнению экспертов, Батька, несмотря на многолетнюю пророссийскую риторику, не собирается объединяться с Россией.
На последней встрече с российским лидеров президент
Белоруссии затянул старую песню. Он предложил к концу этого года подготовить
очередные невнятные декларации и снова заменить процесс строительства реального
Союзного государства бесконечной бумажной волокитой с множеством бессмысленных
круглых столов.
Эксперты сомневаются, что с таким подходом можно достигнуть
прогресса в строительства Союзного государства. "Мне кажется, никаких прорывов
в разрешении проблемных вопросов, которые накапливаются с 2015 года, в декабре
ожидать не стоит", цитирует белорусское издание UDF.BY политолога Арсения
Сивицкого.
Для Лукашенко принципиален вопрос компенсации налогового
маневра со стороны Москвы, скидки на российский газ и допуск белорусских
производителей на российский рынок, отметил эксперт. Кремль же настаивает на
реальных шагах по пути интеграции и только в таком случае готов предоставлять
преференции соседней республике.
Несмотря на старания Владимира Путина, Александр Лукашенко
сознательно затягивает процесс интеграции и превращает его в профанацию. "Мы
видим, по сути, повторение опыта последних 20 лет, когда создаются бесчисленные
рабочие группы, которые ведут бесконечные переговоры. Такой подход белорусские
власти устраивает", – констатировал Савицкий.
По его мнению, к концу года противоречия только усилятся.
Москва же будет продолжать наращивать давление на Минск, полагает аналитик.
Ситуацию усугубляет неопределенность относительно цен на энергоносители для
соседней республики. В скором времени и Путину вновь предстоит вести
разговоры на эту непростую тему.
Напомним, что на этой неделе главы государств провели
двухдневные переговоры. В первый день они встретились на Валааме, после общение
продолжилось в Санкт-Петербурге. По всей видимости, прорывных договоренностей
достичь не удалось.
по итогам переговоров предложил
договариваться дальше и решить спорные моменты к декабрю, к 20-летию Союзного
государства. По его словам, необходимо утвердить "программу стратегии
действий" по интеграции.