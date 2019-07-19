Президент России Владимир Путин последнее время активно продвигает интеграционную повестку с Белоруссией. Но президенту братской республики Александру Лукашенко развитие Союзного государства, видимо, не интересно. Единственное, что он хочет от Москвы – деньги и скидки на энергоносители. По мнению экспертов, Батька, несмотря на многолетнюю пророссийскую риторику, не собирается объединяться с Россией.

Президент России Владимир Путин последнее время активно продвигает интеграционную повестку с Белоруссией. Но президенту братской республики Александру Лукашенко развитие Союзного государства, видимо, не интересно. Единственное, что он хочет от Москвы – деньги и скидки на энергоносители. По мнению экспертов, Батька, несмотря на многолетнюю пророссийскую риторику, не собирается объединяться с Россией.На последней встрече с российским лидеров президентБелоруссии затянул старую песню. Он предложил к концу этого года подготовитьочередные невнятные декларации и снова заменить процесс строительства реальногоСоюзного государства бесконечной бумажной волокитой с множеством бессмысленныхкруглых столов.Эксперты сомневаются, что с таким подходом можно достигнутьпрогресса в строительства Союзного государства. "Мне кажется, никаких прорывовв разрешении проблемных вопросов, которые накапливаются с 2015 года, в декабреожидать не стоит", цитирует белорусское издание UDF.BY политолога АрсенияСивицкого.Для Лукашенко принципиален вопрос компенсации налоговогоманевра со стороны Москвы, скидки на российский газ и допуск белорусскихпроизводителей на российский рынок, отметил эксперт. Кремль же настаивает нареальных шагах по пути интеграции и только в таком случае готов предоставлятьпреференции соседней республике.Несмотря на старания Владимира Путина, Александр Лукашенкосознательно затягивает процесс интеграции и превращает его в профанацию. "Мывидим, по сути, повторение опыта последних 20 лет, когда создаются бесчисленныерабочие группы, которые ведут бесконечные переговоры. Такой подход белорусскиевласти устраивает", – констатировал Савицкий.По его мнению, к концу года противоречия только усилятся.Москва же будет продолжать наращивать давление на Минск, полагает аналитик.Ситуацию усугубляет неопределенность относительно цен на энергоносители длясоседней республики. В скором времени и Путину вновь предстоит вестиразговоры на эту непростую тему.Напомним, что на этой неделе главы государств провелидвухдневные переговоры. В первый день они встретились на Валааме, после общениепродолжилось в Санкт-Петербурге. По всей видимости, прорывных договоренностейдостичь не удалось.по итогам переговоров предложилдоговариваться дальше и решить спорные моменты к декабрю, к 20-летию Союзногогосударства. По его словам, необходимо утвердить "программу стратегиидействий" по интеграции.