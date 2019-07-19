Заключив договор, женщина в качестве оплаты туристического продукта перевела денежные средства на счет, который ей назвали, но так и не получила желаемое...

Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Троицкий»г. Москвы задержали ранее судимую 52-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в мошеннических действия под видом оказания туристических услуг.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 60-летняя жительница города Троицка. По словам пенсионерки, на одном из сайтов в сети Интернет она нашла информацию о турагентстве, оказывающем услуги бронирования путевок в различные страны мира. Внимание потерпевшей также привлек тот факт, что агентство, исходя из описания, работало с известными туроператорами. Заключив договор, женщина в качестве оплаты туристического продукта перевела денежные средства в размере 96 тысяч рублей на счет, который ей назвала работница агентства. Однако сотрудница организации так и не выполнила взятые на себя обязательства, а позже и вовсе перестала выходить на связь. Денежные средства женщина потратила на собственные нужды.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время установлена причастность задержанной еще к трем аналогичным эпизодам мошенничества.Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 400 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79