Пенсионерка встретилась с якобы другом родственника на улице Теплый стан и отдала более 380 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый Стан задержали 30-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 89-летняя пенсионерка. Потерпевшая рассказала, что ей на городской телефон позвонил молодой человек, по голосу похожий на внука и попросил денег, в связи с тем, что у него возникли проблемы, которые могут привести к уголовной ответственности. Молодой человек попросил передать деньги через своего знакомого. Пенсионерка встретилась с якобы другом на улице Теплый стан и отдала более 380 тысяч рублей. Однако позднее женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории Московской области.Следствием ОМВД России по району Теплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56