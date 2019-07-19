Певец требует от экс-возлюбленной проведения генетической экспертизы. Прохор Шаляпин уверен, что Татьяна Гудзева родила от другого мужчины.

Певец требует от экс-возлюбленнойпроведения генетической экспертизы. Прохор Шаляпин уверен, что Татьяна Гудзевародила от другого мужчины.Артист заявил, что готов помогать Татьянеи ребенку только в случае положительного теста на отцовство. Прохор Шаляпин,судя по всему, настроен решительно."Если это действительно мой сын иТатьяна готова пройти тест ДНК, то малышу я буду помогать и поддерживать. Нотолько в случае прохождения теста", – говорит вокалист.Горой за Прохора стоит его мать – ЕленаИвановна. Родительница певца не верит несостоявшейся невестке."Я не понимаю, что она хочет от нашейсемьи. Содержать ее мой сын не будет. Пусть устраивается на работу. Я ей неверю. Это не наш ребенок", – цитирует маму сайт .Напомним, на днях бывшая возлюбленная вокалиста – Татьяна Гудзева – родила сына. Певец расстался с ней более года назад и ушел кэкс-супруге актера Армена Джигарханяна – пианистке ВиталинеЦымбалюк-Романовской.Меж тем Гудзева утверждает, что времяот времени заезжал к ней в гости, якобы артист изменял с ней нынешнейвозлюбленной. Вероятно, в новом телесезоне российских зрителей ожидает циклток-шоу посвященных артисту, его несостоявшейся невесте и новой возлюбленной.