Певец требует от экс-возлюбленной
проведения генетической экспертизы. Прохор Шаляпин уверен, что Татьяна Гудзева
родила от другого мужчины.
Певец требует от экс-возлюбленной
проведения генетической экспертизы. Прохор Шаляпин уверен, что Татьяна Гудзева
родила от другого мужчины.
Артист заявил, что готов помогать Татьяне
и ребенку только в случае положительного теста на отцовство. Прохор Шаляпин,
судя по всему, настроен решительно.
"Если это действительно мой сын и
Татьяна готова пройти тест ДНК, то малышу я буду помогать и поддерживать. Но
только в случае прохождения теста", – говорит вокалист.
Горой за Прохора стоит его мать – Елена
Ивановна. Родительница певца не верит несостоявшейся невестке.
"Я не понимаю, что она хочет от нашей
семьи. Содержать ее мой сын не будет. Пусть устраивается на работу. Я ей не
верю. Это не наш ребенок", – цитирует маму сайт .
Напомним, на днях бывшая возлюбленная вокалиста – Татьяна Гудзева – родила сына. Певец расстался с ней более года назад и ушел к
экс-супруге актера Армена Джигарханяна – пианистке Виталине
Цымбалюк-Романовской.
Меж тем Гудзева утверждает, что время
от времени заезжал к ней в гости, якобы артист изменял с ней нынешней
возлюбленной. Вероятно, в новом телесезоне российских зрителей ожидает цикл
ток-шоу посвященных артисту, его несостоявшейся невесте и новой возлюбленной.