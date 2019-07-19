Стас Михайлов в третий раз стал гостем грандиозного международного музыкального фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала. Причем приготовил не только сольный номер, но и красивый дуэт с хозяйкой праздника – очаровательной Лаймой Вайкуле. А после репетиции с артистом встретился корреспондент Дни.Ру.

Стас Михайлов в третий раз стал гостем грандиозного международного музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Причем приготовил не только сольный номер, но и красивый дуэт с хозяйкой праздника – очаровательной Лаймой Вайкуле. А после репетиции с артистом встретился корреспондент "Дни.Ру"."В 7 утра, пока на улицах никого нет, прошелся семь вдоль моря, попил кофе, встретился с друзьями", – рассказал о приятном времяпровождении на Рижском взморье артист. Правда, традиционный для себя спортзал он прогулял, покаявшись, что артистам с их кочевой жизнью порой сложно соблюдать режим.В курортную Стас приехал с супругой Инной, а вот детей оставил дома. "У меня просто сегодня выступление у Лаймы, завтра в Питере, а им бы такие перемещения тяжело давались", – пояснил музыкант.В малышах Стас души не чает. "Они – моя таблетка от усталости, – улыбается певец. – В те редкие моменту, когда приезжаю домой с гастролей, младшая дочь бросается на шею с криком: "Папа, не уходи, я тебя больше никуда не отпущу".По словам артиста, он очень лояльный и добрый папа, многое позволяет своим отпрыском. "Но как только что-то станет переходить определенную грань, я, конечно, это остановлю", – пояснил Стас.В семье Михайлова шестеро детей разных возрастов и от разных браков. Младшая – Мария – первоклассница. Но, по стопам знаменитого отца, по его стопам в музыку вряд ли кто-то пойдет. "Я пока не вижу, чтобы дети подошли к инструменту, интересовались музыкой, – рассказал исполнитель. – Но это их выбор, их жизненный путь. Моя задача – помочь им реализовать свой потенциал, найти себя в этом мире – в гуманитарной ли, в творческой сфере"."Я хочу, чтобы они в совершенстве владели иностранными языками, чего мне сегодня не хватает – ленился в свое время, а теперь и времени нет. Еще очень забочусь о духовном воспитании детей, поскольку без него человек похож на флюгер, его ничего не ограничивает – куда ветер дунул, туда его и понесло" – заключил кумир.