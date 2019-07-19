Резервный самолет авиакомпании NordWind доставил пассажиров в Ереван. Лайнер приземлился в аэропорте Звартноц в 09:08 по местному времени. Следственный комитет России проводит проверку инцидента. В аэропорте работает оперативная группа ведомства. Кроме того, на место происшествия выехал заместитель главы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Олег Опенышев.

Резервный самолет авиакомпании NordWind доставил пассажиров в Ереван. Лайнер приземлился в аэропорту Звартноц в 09:08 по местному времени.Напомним, ночной рейс из Москвы в Ереван авиакомпании NordWind пришлось отменить. Во время разбега пассажиры почувствовали в салоне самолета странный запах. Командир экипажа принял решение прервать взлет.Все 187 пассажиров были эвакуированы. 8 человек получили травмы, двоих из них пришлось доставить в больницу. Спасатели осмотрели лайнер, но очагов огня не нашли.Следственный комитет России проводит проверку инцидента, сообщает агентство ТАСС. В аэропорту работает оперативная группа ведомства. Кроме того, на место происшествия выехал заместитель главы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Олег Опенышев. ММТП даст свою оценку ЧП.