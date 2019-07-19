На Украине фактически совершен негласный переворот. Президента Владимира Зеленского отстранили от управления государством. Всю власть в своих руках сосредоточили руководитель администрации президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир, заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов.

На Украине фактически совершен негласный переворот. Президента Владимира Зеленского отстранили от управления государством. Всю власть в своих руках сосредоточили руководитель администрации президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир, заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов.Украинский лидер не принимает самостоятельных решений,уверен эксперт. По его словам, Зеленский является объектом манипуляций."По интервью, которое дал господин Шефир изданию "Левый берег", по тому,как ведет себя на публичных мероприятиях господин Андрей Богдан, мнепредставляется так, что президент отстранен от управления государством", -заявил эксперт.По его словам, он показал видео, где Зеленский и Богданнаходятся вместе, психологам своего агентства и коллегам-ученым. Те заметили,что президент очень часто смотрит в пол, когда говорит глава его администрации."Это означает только одно: попытка исключить себя изэтой ситуации и уйти из нее. То есть он полностью исключается в этот момент",– пояснил Раимов.Эксперт отметил, что руководитель администрациинередко перебивает своего начальника и фактически указывает, что ему говорить.Раимов напомнил, что Андрей Богдан в свое время был адвокатом олигарха ИгоряКоломойского.О положении Зеленского в новой системе украинской власти вСМИ говорят уже не первый день. Ранее газета "Украинская правда"сообщало, что окружение президента старается взять его в "футляр",частично отрезав доступ к внешнему миру и ограничив поступающую извнеинформацию.В администрации действуют сразу несколько группвлияния, отметили журналисты. Несмотря на различные цели, методы работы спрезидентом у них одни. "Они разные, но делают примерно то же – пытаютсяотрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации спрезидентом в обход них", – цитирует издание одного из действующихминистров.