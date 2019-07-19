Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне трудностей в отношениях с Россией бросился укреплять связи с Западом. Но лидер братской республики заигрался: желая усидеть на двух стульях, он сам не заметил, как инфраструктура НАТО подобралась к границам Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне трудностей в отношениях с Россией бросился укреплять связи с Западом. Но лидер братской республики заигрался: желая усидеть на двух стульях, он сам не заметил, как инфраструктура НАТО подобралась к границам Белоруссии.По мнению политолога Алексея Мухина, между Минском и Москвойдва блока противоречий. Раз уж Россия и Белоруссия строят общее государство, тов нем должны быть единый эмиссионный центр и общая валюта. "Где он будетрасполагаться, это камень преткновения", – пояснил аналитик в эфирерадиостанции "Вести ФМ".Второй комплекс проблем касается попыток Лукашенко привлечьк обсуждению отношений с Россией западные страны. Политолог констатировал, чтобелорусский лидер развивает отношения с США, улучшил отношения с Евросоюзом,сближается с Украиной.Само по себе развитие двусторонних связей с другимигосударства не является проблемой, подчеркнул Мухин. "Но он использует этисвязи для того, чтобы оказывать давление на российскую сторону, что, на мойвзгляд, не очень корректно в Союзном государстве", – пояснил эксперт.В результате двойственной политики несколько лет назадбыло отменено строительство базы российских военно-воздушных сил в Белоруссии.Предполагалось, что военный объект будет ответом на расширение военнойинфраструктуры НАТО, которая продвинулась вплотную к границам Союзногогосударства, отметил Мухин.Напомним, что на этой неделе Владимир Путин и АлександрЛукашенко провели переговоры на Валааме и в Санкт-Петербурге. Обсуждалисьактуальные вопросы в развитии Союзного государства.В декабре интеграционному объединению исполняется 20 лет. Помнению Лукашенко, к юбилею стороны должны подойти с конкретным результатом.Проблема в том, что он не нужен самому Батьке. Экспертыуверены: хочет затянуть процесс реальной интеграции, ограничитьсяочередными громкими декларациями, утопив реальную работу в бумажной волоките изаседаниях бесконечных рабочих групп. Под разговоры о Союзном государствебелорусский лидер хочет выбить из Москвы финансирование и дешевыеэнергоносители, уверены наблюдатели.