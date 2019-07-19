Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне трудностей в отношениях с Россией бросился укреплять связи с Западом. Но лидер братской республики заигрался: желая усидеть на двух стульях, он сам не заметил, как инфраструктура НАТО подобралась к границам Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне трудностей в отношениях с Россией бросился укреплять связи с Западом. Но лидер братской республики заигрался: желая усидеть на двух стульях, он сам не заметил, как инфраструктура НАТО подобралась к границам Белоруссии.
По мнению политолога Алексея Мухина, между Минском и Москвой
два блока противоречий. Раз уж Россия и Белоруссия строят общее государство, то
в нем должны быть единый эмиссионный центр и общая валюта. "Где он будет
располагаться, это камень преткновения", – пояснил аналитик в эфире
радиостанции "Вести ФМ".
Второй комплекс проблем касается попыток Лукашенко привлечь
к обсуждению отношений с Россией западные страны. Политолог констатировал, что
белорусский лидер развивает отношения с США, улучшил отношения с Евросоюзом,
сближается с Украиной.
Само по себе развитие двусторонних связей с другими
государства не является проблемой, подчеркнул Мухин. "Но он использует эти
связи для того, чтобы оказывать давление на российскую сторону, что, на мой
взгляд, не очень корректно в Союзном государстве", – пояснил эксперт.
В результате двойственной политики несколько лет назад
было отменено строительство базы российских военно-воздушных сил в Белоруссии.
Предполагалось, что военный объект будет ответом на расширение военной
инфраструктуры НАТО, которая продвинулась вплотную к границам Союзного
государства, отметил Мухин.
Напомним, что на этой неделе Владимир Путин и Александр
Лукашенко провели переговоры на Валааме и в Санкт-Петербурге. Обсуждались
актуальные вопросы в развитии Союзного государства.
В декабре интеграционному объединению исполняется 20 лет. По
мнению Лукашенко, к юбилею стороны должны подойти с конкретным результатом.
Проблема в том, что он не нужен самому Батьке. Эксперты
уверены: хочет затянуть процесс реальной интеграции, ограничиться
очередными громкими декларациями, утопив реальную работу в бумажной волоките и
заседаниях бесконечных рабочих групп. Под разговоры о Союзном государстве
белорусский лидер хочет выбить из Москвы финансирование и дешевые
энергоносители, уверены наблюдатели.