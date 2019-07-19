Вокруг дома Шевандина - старинного особняка на Большой Татарской улице - разгорелись жаркие споры. Здание хотят реконструировать. По проекту в нем должны появиться еще пять этажей. Многие уверены, что такой перестройки особняк просто не выдержит, и Замоскворечье утратит ценную историческую застройку.

Вокруг дома Шевандина — старинного особняка на Большой Татарской улице — разгорелись жаркие споры. Здание хотят реконструировать. По проекту в нем должны появиться еще пять этажей. Многие уверены, что такой перестройки особняк просто не выдержит, и Замоскворечье утратит ценную историческую застройку.Его бы слегка подлатать, обновить краску и осыпавшуюся штукатурку, но особняк на Большой Татарской ждет полная реконструкция, и этому местные жители явно не рады."Как вы видите, здание очень крепкое, оно ни в какой реконструкции не нуждается. И перестраивать его, чтобы расширить площади, я считаю, что это варварство", — говорит жительница района Надежда Брейман.Небольшой двухэтажный особняк начала прошлого века хотят увеличить: два этажа вниз (скорее всего, для подземной парковки) и три этажа вверх. Старинное здание вряд ли выдержит такие масштабные работы, а главное, рискует потерять свой исторический облик."Стало известно, что в градостроительную земельную комиссию города Москвы поступило заявление о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Это такой очень важный документ, который устанавливает, что можно строить, какого вида, какой этажности", — рассказывает активистка Вера Леонова.Если поправки внесут, то собственник сможет изменить и внешний вид, и планировку, и даже попросту снести дом и построить новый."Каждая дореволюционная постройка нам кажется ценной. Скорее всего, от этого дома в лучшем случае останется фасадная стенка, над которой будут какие-то новые конструкции", — объясняет Александр Фролов.Особняк Шевандина, по мнению москвоведов, настоящая архитектурная редкость."Такие дома в мещанских, купеческих слободах, они были титульными. Если вы видите красный дом, это значит, что здесь человек богатый, старый москвич", — рассказывает искусствовед Кирилл Алексеев.Особняк не имеет охранного статуса, который бы защитил его от переделок, но является важной частью исторической застройки Замоскворечья. После многочисленных публикаций в СМИ и интернет-сообществах планы по реконструкции взяли под особый контроль. Как заверили в представительстве администрации Кемеровской области — именно оно занимает это здание — жители могут быть спокойны за судьбу дома."Для разработки проекта реконструкции представительству необходимо было внести изменение в Правила землепользования и застройки города Москвы. Однако на соответствующий запрос от правительства города Москвы был получен отказ", — сообщили в представительстве администрации Кемеровской области.Департамент культурного наследия и Москомархитектура изучили эскизы, показывающие, как будет выглядеть здание после реконструкции, и отклонили проект. Пока его заморозили.