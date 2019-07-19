Известная телеведущая поделилась пикантными фото. Алена Водонаева проводит отпуск в США.

Известная телеведущая поделилась пикантнымифото. Алена Водонаева проводит отпуск в США.На днях знаменитость и ее сын Богданулетели в Калифорнию. Алена Водонаева уже рассказала подписчикам в соцсетях,что они поселились в уютных апартаментах с несколькими спальнями, большимгардеробом и стильной гостиной.Также телеведущая опубликовала в Instagramснимки из бассейна. В кадре Алена, облаченная в купальник, демонстрирует своюпятую точку."При выкладывании задницы, главноеничего серьезного не писать. Я помолчу поэтому. А вы пока расскажите как у васдела и в какой точке мира в данный момент находится ваша пятая точка? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратиласьВодонаева к фанатам.Интернет-обыватели по достоинствуоценили роскошные формы звезды. Поклонники потребовали у теледивы больше подобных фотографий.Отметим, что среди подписчиков были и те, когобольше заинтересовали ноги Алены Водонаевой. По мнениюподписчиков, на одном их опубликованных снимков ступни теледивы кажутся гигантскими. "А что с ногой? Какой размер у вас?", "точно не золушка😮", – смеются поклонники звезды.Напомним, ранее Алена Водонаеважаловалась, что на отдыхе сильно набрала вес. Теледива не может обуздать свой аппетит.Звезда пообещала фанатам и самой себе сесть на строгую диету.