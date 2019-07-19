Известная телеведущая поделилась пикантными
фото. Алена Водонаева проводит отпуск в США.
Известная телеведущая поделилась пикантными
фото. Алена Водонаева проводит отпуск в США.
На днях знаменитость и ее сын Богдан
улетели в Калифорнию. Алена Водонаева уже рассказала подписчикам в соцсетях,
что они поселились в уютных апартаментах с несколькими спальнями, большим
гардеробом и стильной гостиной.
Также телеведущая опубликовала в Instagram
снимки из бассейна. В кадре Алена, облаченная в купальник, демонстрирует свою
пятую точку.
"При выкладывании задницы, главное
ничего серьезного не писать. Я помолчу поэтому. А вы пока расскажите как у вас
дела и в какой точке мира в данный момент находится ваша пятая точка? (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась
Водонаева к фанатам.
Интернет-обыватели по достоинству
оценили роскошные формы звезды. Поклонники потребовали у теледивы больше подобных фотографий.
Отметим, что среди подписчиков были и те, кого
больше заинтересовали ноги Алены Водонаевой. По мнению
подписчиков, на одном их опубликованных снимков ступни теледивы кажутся гигантскими. "А что с ногой? Какой размер у вас?", "точно не золушка😮", – смеются поклонники звезды.
Напомним, ранее Алена Водонаева
жаловалась, что на отдыхе сильно набрала вес. Теледива не может обуздать свой аппетит.
Звезда пообещала фанатам и самой себе сесть на строгую диету.