Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса – огромный крест в районе Уралмаш Екатеринбурга, пострадал от коммунальщиков. Работу, завершенную Лампасом 8 июля, начали заливать гудроном, но вовремя вмешалась общественность и даже власти региона. Художник уже пообещал сам все восстановить.

Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) – огромный крест площадью больше 6,6 тысячи квадратных метров, созданный в рамках фестиваля "Стенограффия" на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга, пострадал от дорожных рабочих.Работу, завершенную Лампасом 8 июля, начали заливать гудроном, но вовремя вмешалась общественность и даже власти региона.Видео того, как это происходило, опубликовал местный портал E1.ru.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в "Инстаграме" назвал произошедшее "возмутительным" и "плохой историей"."Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось", — написал глава региона.Он пообещал, что произведение будет восстановлено и добавил, что "Екатеринбург гордится своим уличным искусством".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 19 Июл 2019 в 12:13 PDTПредставитель фестиваля "Стенограффия" в комментарии РИА Новости рассказала, что инцидент случился "по причине рассогласованности действий мэрии".В мэрии города, со своей стороны, пообещали, что виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко днем 19 июля даже соберет оперативное совещание по данному инциденту.При этом в сообщении мэрии города пояснили: в том месте, где была повреждена работа Лампаса, из-за многочисленных обращений жителей района производился ремонт пешеходного перехода."Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо", — добавили в городской администрации.При этом представитель "Стенограффии" сообщила, что работу попросят восстановить самого художника, но пока, по ее словам, этот вопрос с ним не обсуждался.Однако сам уличный художник, узнав о произошедшем, уже пообещал все восстановить. Как сообщил он телеканалу "360", это позволит сделать съемка с коптера..Но, признался художник, он впервые сталкивается с тем, что согласованную работу решили так быстро уничтожить.Ранее Покрас Лампа написал в своем "Инстаграме", что тщательно готовился к фестивалю: изучал историю этой площади и района Екатеринбурга, а приступал к реализации проекта с уверенностью в том, что Уралмашу нужен "сильный, крепкий, русский авангард"."Если уж делать смелые проекты — то точно в Екатеринбурге", — отметил основатель и идеолог нового направления в искусстве, которое стало известно, как "каллиграфутуризм".По его словам, "плитка на Площади первой пятилетки исторически была выложена в смелой форме креста", и он, "вдохновившись четкими линиями, выразил в своей работе эстетику художественных течений начала XX века".Работы Покраса Лампаса — одного из самых заметных и востребованных молодых художников нашего времени – известны не только в России, но также в Германии, Франции, Италии, США, Китае и других странах мира, где проходили его выставки.