Первый помощник президента Украины Сергей Шефир признал, что Украине для нормализации ситуации придется договариваться и с Россией, и с регионами на юго-востоке страны.

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир признал, что Украине для нормализации ситуации придется договариваться и с Россией, и с регионами на юго-востоке страны."Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?" — заявил Шефир.Отвечая на вопрос, к каким компромиссам с Донбассом готовы в Офисе президента Украины, Шефир сообщил, что "ко всем компромиссам, кроме территориальной целостности", передает "Интерфакс" со ссылкой на украинское издание "Левый берег".При этом он отметил, что если заставлять живущих там людей говорить исключительно на украинском языке, то это только усугубит ситуацию."Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью", - указал помощник президента Украины, подчеркнув при этом, что украинский язык — все равно остается единственным государственным языком.В целом Шефир констатировал, что языковой вопрос разделил страну. "У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском", — признал он.По мнению помощника президента, не надо искусственно разъединять народ. "Сейчас в садиках, в школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится", — считает Шефир.