Дни.ру продолжают следить за светской жизнью в России и за рубежом, чтобы радовать своих читателей только самыми интересными новостями о жизни звезд. Скандалы и разборки – все это происходит ежедневно. Мы собрали для вас все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 июля 2019 года.

"Дни.ру" продолжают следить за светской жизнью в России и за рубежом, чтобы радовать своих читателей только самыми интересными новостями о жизни звезд. Скандалы и разборки – все это происходит ежедневно. Мы собрали для вас все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 июля 2019 года.Неприятный инцидент произошел во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Инне Чуриковой стало плохо, она оступилась и упала с небольшой высоты. Александр Михайлов, который в тот вечер был ее партнером по сцене, сообщил СМИ.По некоторым данным, Чурикову госпитализировали в Институт Склифосовского, где выяснилось, что у нее сломаны два ребра. По данным Telegram-канала Mash, актриса в тяжелом состоянии. Информацию о ЧП подтвердили директор театра "Ленком" Марк Варшавер и супруг звезды, режиссер Глеб Панфилов.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 июля 2019 года, читайте в и специальных .