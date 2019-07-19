Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании Самаратранснефть-терминал и фигурант дела о загрязнении нефтепровода Дружба Роман Ружечко арестован на три месяца.

Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" и фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Роман Ружечко арестован на три месяца. Решение вынес Вильнюсский участковый суд, передает ТАСС.Ранее о задержании Романа Ружечко СМИ сообщила представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Элена Мартинонене. При этом она отказалась рассказать какие-либо подробности.Между тем, в посольстве России в Литве заявили об отсутствии официальной информации о задержании и аресте Ружечко."Официального подтверждения по линии литовских властей мы не получали", — сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Александр Кудрявцев.В апреле в российском нефтепроводе "Дружба" обнаружилось загрязнение нефти хлорорганикой, что привело к приостановке транзита на белорусские НПЗ и транзиту в Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению. В мае прокачка чистой нефти возобновилась. Но 19 июня на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти.По утверждению компании "Транснефти", загрязнение стало результатом умышленных действий. Фигурантами уголовного дела стали 13 человек. Роман Ружечко — один из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода. По версии следствия, бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" совместно с другими участниками организованного преступного сообщества многократно крали нефть.