Резо Гигинеишвлили и Надежда Оболенцева поженились. В Сети появилось фото со свадьбы влюбленных.

Резо Гигинеишвлили и Надежда Оболенцева поженились. В Сети появилось фото со свадьбы влюбленных.Интересно, что 37-летний Резо Гигинеишвили и 35-летняя Надежда Оболенцева предпочли отказаться от пышного торжества с кучей гостей и журналистами, а ограничились скромной регистрацией в одном из столичных ЗАГСов. уточняет, что пара оформила отношения в Кутузовском.Интересно, что у себя на официальной страничке в социальной сети Instagram Надежда Оболенцева опубликовала фотографию, которая, как предположили подписчики, была сделана именно во время свадьбы. Дело в том, что на снимке женщина запечатлена в элегантном белом платье с открытыми плечами, а на правой руке стоящего рядом Резо Гигинеишвили недвусмысленно поблескивало обручальное кольцо.Со свадьбой новоиспеченных супругов поздравили такие знаменитости как Оксана Лаврентьева, Яна Рудковская, Александра Савельева, Екатерина Одинцова, Анна Чиповская и многие другие."Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные – выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что-то полезное для дома – будущего семейного очага", – говорила о свадьбе и Надежды Оболенцевой бизнеследи Ольга Слуцкер.Отношения Резо и Надежды начались в 2018 году. Вначале пара свою связь не афишировала, но потом влюбленные вместе появились на фестивале "Кинотавр". Для обоих этот брак стал третьим.