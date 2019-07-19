Сын знаменитой британкой актрисы Элизабет Херли – Дэмиан опубликовал в своем Instagram новый пост. Его внешние измения буквально шокировали публику, к этому явно никто не был готов.

Сын знаменитой британкой актрисы Элизабет Херли – Дэмиан опубликовал в своем Instagram новый пост. Его внешние измения буквально шокировали публику, к этому явно никто не был готов.На снимке 17-летний молодой человек предстал в женственном образе. У него легкий нюдовый макияж и превосходная укладка. Кроме того, он томно приоткрыл рот. "О, рад показать вам, ребята, кое-что секретное", – подписал фото Дэмиан.Фанаты пришли в изумление от такого необычного кадра. Как сообщает , многие отметили его сходство с родительницей. "Что мама, что сын. Идеально!", "Ого… Прямо как мама!", – высказались фолловеры.Некоторые не без иронии сказали, что Дэмиан уже на парня-то и не особо похож. "Женщина", – с сарказмом написал злопыхатель.Тем не менее, самые верные поклонники, несмотря на некоторые изменения, все-равно высказали свой восторг. "Великолепный!", "Идеальный мальчик", "Такой красивый. Мы любим тебя!", – признались обескураженные пользователи Сети.Отметим, единственный сын Элизабет Херли пошел по стопам звездной родительницы. Дэмиан Чарльз Херли дебютировал в качестве модели. Еще год назад юноша решил попробовать силы в фэшн-индустрии и заключил контракт с модельным агентством.