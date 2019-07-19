Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенный снимок. Кети Топурия показала фигуру в купальнике.

Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенный снимок. Кети Топурия показала фигуру в купальнике.Фото вызвало у пользователей соцсетивосхищение. Многие отметили, что исполнительница выглядит просто идеально. Некоторыепоклонники явно потеряли самоконтроль, возбудившись при виде раздетой любимой артисткии осыпали Кети Топурию комплиментами с эротическим подтекстом."Секси", "Шикарнаяженщина!" "Богиня" "Знойная красотка!", Хорошадевочка, просто пушка", "Выглядишь как всегда на все 100!" – высказалисьфолловеры звезды. Кроме того, ряд подписчиков отметили, что солистка группы A'Studio наконец-то слегка набрала вес иперестала выглядеть болезненно истощенной.Сейчас, помнению большинства комментаторов в соцсети, Кети Топурия находится в прекраснойфизической форме: стройная, подтянутая и спортивная. Отметим, что пока россиянкиусердно готовились к летнему сезону, чтобы стройными выйти на пляж, изнуряясебя диетами и тренировками, исполнительница пыталась поправиться.Ранее рассказала о том, что с зимы ейудалось набрать четыре килограмма. В последнее время друзья и поклонникиартистки переживали, что звезда может заболеть анорексией.Напомним, резко похудела осенью 2018 года после скандала из-за расставания сГуфом. Тогда говорилось о том, что рэпер изменил знаменитости со звездой "Дома-2".Однако уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Кети Топурия и рэпер снова вместе.