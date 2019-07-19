Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенный снимок. Кети Топурия показала фигуру в купальнике.
Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенный снимок. Кети Топурия показала фигуру в купальнике.
Фото вызвало у пользователей соцсети
восхищение. Многие отметили, что исполнительница выглядит просто идеально. Некоторые
поклонники явно потеряли самоконтроль, возбудившись при виде раздетой любимой артистки
и осыпали Кети Топурию комплиментами с эротическим подтекстом.
"Секси", "Шикарная
женщина!" "Богиня" "Знойная красотка!", Хороша
девочка, просто пушка", "Выглядишь как всегда на все 100!" – высказались
фолловеры звезды. Кроме того, ряд подписчиков отметили, что солистка группы A'Studio наконец-то слегка набрала вес и
перестала выглядеть болезненно истощенной.
Сейчас, по
мнению большинства комментаторов в соцсети, Кети Топурия находится в прекрасной
физической форме: стройная, подтянутая и спортивная. Отметим, что пока россиянки
усердно готовились к летнему сезону, чтобы стройными выйти на пляж, изнуряя
себя диетами и тренировками, исполнительница пыталась поправиться.
Ранее рассказала о том, что с зимы ей
удалось набрать четыре килограмма. В последнее время друзья и поклонники
артистки переживали, что звезда может заболеть анорексией.
Напомним, резко похудела осенью 2018 года после скандала из-за расставания с
Гуфом. Тогда говорилось о том, что рэпер изменил знаменитости со звездой "Дома-2".
Однако уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Кети Топурия и рэпер снова вместе.