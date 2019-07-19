Президент России Владимир Путин посетил город Тулун Иркутской области, пострадавший от наводнения. В пункте размещения граждан, развернутом в здании городской специальной школы-интерната №28, он пообщался с шестилетним мальчиком.

Президент России Владимир Путин посетил город Тулун Иркутской области, пострадавший от наводнения. В пункте размещения граждан, развернутом в здании городской специальной школы-интерната №28, он пообщался с шестилетним мальчиком.В пункте временного размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области Владимир Путин посетил одну из комнат. В ней остановилась семья из трех человек. С самым младшим из них – шестилетним мальчиком – президент России имел обстоятельную беседу.Ребенок рассказал российскому лидеру о том, что 1 сентября он собирается пойти в детский сад. "Он утонул, но его ремонтируют", – уточнил мальчик. "Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", – цитирует Владимира Путина.Также он поинтересовался у ребенка о том, как тот готовится к школе. Мальчик рассказал, что умеет считать "до тысячи и до миллиона тысяч". А говоря о бюджете семьи поделился с президентом, что там "тысяча денег". "Не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато", – оценил сумму Владимир Путин.Семье ребенка, ожидающей получения нового жилья взамен уничтоженного паводком, он посоветовал отправиться на отдых. Самому мальчику он пообещал подарить игрушечную машинку на пульте управления, передает.Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от поведения президента России, который не только лично прибыл в пострадавший от паводка город, чтобы проконтролировать восстановительные работы, но и нашел время, чтобы поддержать ребенка. Владимир Путин ознакомился с работой представителей Минтруда региона, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, которые принимают граждан на первом этаже пункта временного размещения, после чего пообщался с самими пострадавшими и волонтерами.