Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов перешел из Ростова в Спартак, подписав с московской командой трехлетний контракт. Новичок красно-белых поделился впечатлениями от перехода в столичную команду.

Полузащитник сборной России Резиуан Мирзов перешел из "Ростова" в "Спартак", подписав с московской командой трехлетний контракт. Новичок "красно-белых" поделился впечатлениями от перехода в столичную команду."Приятно попасть в такую команду, я к этому стремился и делал все, для этого, – заявил Мирзов в интервью пресс-службе "Спартака". – Буду делать все, чтобы помочь команде решить поставленные задачи".Помимо этого, Мирзов сообщил, что важную роль в его переходе сыграл наставник "красно-белых" Олег Кононов, под руководством которого он ранее играл в "Арсенале"."Цели на сезон? Добиваться результатов с командой, выходить на поле и радовать болельщиков, забивать в каждом матче", – подытожил Мирзов.