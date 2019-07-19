Российская премьер-лига в рамках ребрендинга учредила новые индивидуальные награды, которые будут вручаться по итогам матча, месяца и сезона. Ранее РПЛ презентовала новый чемпионский кубок и медали, разработанные совместно со Студией Артемия Лебедева.

Российская премьер-лига в рамках ребрендинга учредила новые индивидуальные награды, которые будут вручаться по итогам матча, месяца и сезона. Ранее РПЛ презентовала новый чемпионский кубок и медали, разработанные совместно со Студией Артемия Лебедева.Награды учреждаются для определения лучших футболистов, тренеров и забитых голов, а также популяризации, развития отечественного футбола и повышения зрелищности матчей. Как сообщает пресс-служба РПЛ, учреждаются десять наград:1. Лучший игрок матча2. Лучший игрок месяца3. Лучший тренер месяца4. Лучший гол месяца5. Лучший игрок сезона6. Лучший тренер сезона7. Лучший гол сезона8. Лучший бомбардир сезона9. Лучший вратарь сезона10. Лучший молодой игрок сезона