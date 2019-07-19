Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара захочет их приобрести. Об этом заявил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. США сообщили, что приостановили участие Турции в программе боевого самолета пятого поколения F-35. Причина этого решения - появление у Анкары российских зенитных ракетных систем С-400 Триумф.

Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара захочет их приобрести. Об этом агентству ТАСС заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Напомним, США сообщили, что приостановили участие Турции в программе боевого самолета пятого поколения F-35. Причина этого решения — появление у Анкары российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". МИД Турции попросил Штаты передумать.Су-35С – самый современный серийный российский многоцелевой истребитель. От аналогичных боевых самолетов его отличает, например, сверхманевренность. Два мощнейших двигателя с отклоняемыми векторами тяги позволяют машине выполнять любые фигуры сложного и высшего пилотажа. Максимальная перегрузка, которую выдерживает конструкция Су-35, – 9g.Максимальная скорость истребителя у земли – 1400 километров в час, на высоте – свыше 2 тысяч километров в час. Нормальный взлетный вес Су-35 – 25 тонн: это две ракеты "воздух-воздух" средней дальности РВВ-АЕ и столько же ракет для ближнего боя Р-73.За обнаружение противника и управление вооружением отвечает современная радиолокационная система управления "Ирбис". Она способна заметить летательный аппарат на расстоянии до 350 километров, определить его тип, уровень опасности и предложить наиболее эффективное оружие для атаки. РЛСУ может сопровождать до 30 целей, а на 8 из них наводить ракеты.