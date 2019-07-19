Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.Россиянки Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Вероника Калинина, Марина Голядкина и Полина Комар получили за свое выступление 98 баллов ровно.Второе место заняли спортсменки из Китая (96, 03333), а замкнули тройку лидеров представительницы Украины (94, 3667).Напомним, сборная России с 11 наградами занимает второе место в общем медальном зачете, на счету российских спортсменов семь золотых и четыре серебряных медали. Лидирует сборная Китая, у которой 18 наград (11-6-1).