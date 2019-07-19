12 июля состоялся 18-й чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой Международной федерации плавания (FINA). С 2013 года он проходит в городе Кванджу, Республика Корея.

12 июля состоялся 18-й чемпионатмира по водным видам спортапод эгидой Международной федерации плавания (FINA). С 2013 года он проходит в городе Кванджу, Республика Корея.Российские спортсменки в очередной раз одержали победу. Золотую медаль завоевала сборная РФ по синхронному плаванию.В составе команды выступили 8 девушек. Стоит упомянуть имена чемпионок: Полина Комар, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская.Российские синхронистки выиграли с программой "Половецкие пляски", за которую получили 96,5 баллов. К слову, серебро взяли представительницы Китая, набрав 96,0 очков, а третьими – украинки с 94.Отметим, что россиянки одержали победу несмотря на один балл штрафа. Судьи оштрафовали спортсменок и сняли один балл из-за того, что длина музыкального сопровождения "Половецких плясок" превысила регламент.Напомним, чемпионат продлится с 12 по 28 июля. Следующий тур комбинированной программы – финал соревнований, в котором российские синхронистки также примут участие.