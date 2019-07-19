Российских миллионеров поставили на учет. Росстат подсчитал
число россиян, чьи зарплаты выражаются в суммах с шестью нулями.
Российских миллионеров поставили на учет. Росстат подсчитал
число россиян, чьи зарплаты выражаются в суммах с шестью нулями.
Российских миллионеров насчитали 11 287 человек. По данным Росстата, за два года их стало
больше на 38%.
Средняя зарплата российского миллионера, по данным
статистики, 2,4 миллиона рублей. У специалистов таких сфер, как культура,
спорт, организация досуга и развлечений, средний доход – 5,8 миллиона рублей в
месяц. На более скромную сумму – 2,7 миллиона рублей – могут рассчитывать
производители нефтепродуктов, химических веществ и лекарств, сообщает .
Доля российских "миллионеров" составляет 0,1% от
общей численности работающих россиян. Наиболее многочисленная группа работников
с высокими доходами занята в сфере торговли и ремонта транспорта (1960 человек).
Еще около двух тысяч человек представляют научную и техническую отрасль. Всего 13 миллионеров
работают в сфере водоснабжения и утилизации отходов, передает
Ранее Росстат сообщил, что больше половины россиян
получают менее 34,5 тысячи рублей. Специалисты отметили, что цифра отражает среднюю
зарплату в стране: на самом деле половина российских работников получают меньше
этой суммы, а другая половина, в которую входят и , —
больше, пишет.
Эксперты считают, что большие заработные платы в сфере
культуры и спорта достигаются за счет гонораров звезд. Даже в этой сфере разрыв
между и рядовыми служащими ощутим. По данным
специалистов, более 38 тысяч сотрудников в сфере культуры, спорта и досуга
зарабатывают меньше 11 тысяч рублей.