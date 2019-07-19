Российских миллионеров поставили на учет. Росстат подсчитал число россиян, чьи зарплаты выражаются в суммах с шестью нулями.

Российских миллионеров поставили на учет. Росстат подсчиталчисло россиян, чьи зарплаты выражаются в суммах с шестью нулями.Российских миллионеров насчитали 11 287 человек. По данным Росстата, за два года их сталобольше на 38%.Средняя зарплата российского миллионера, по даннымстатистики, 2,4 миллиона рублей. У специалистов таких сфер, как культура,спорт, организация досуга и развлечений, средний доход – 5,8 миллиона рублей вмесяц. На более скромную сумму – 2,7 миллиона рублей – могут рассчитыватьпроизводители нефтепродуктов, химических веществ и лекарств, сообщает .Доля российских "миллионеров" составляет 0,1% отобщей численности работающих россиян. Наиболее многочисленная группа работниковс высокими доходами занята в сфере торговли и ремонта транспорта (1960 человек).Еще около двух тысяч человек представляют научную и техническую отрасль. Всего 13 миллионеровработают в сфере водоснабжения и утилизации отходов, передаетРанее Росстат сообщил, что больше половины россиянполучают менее 34,5 тысячи рублей. Специалисты отметили, что цифра отражает среднююзарплату в стране: на самом деле половина российских работников получают меньшеэтой суммы, а другая половина, в которую входят и , —больше, пишет.Эксперты считают, что большие заработные платы в сферекультуры и спорта достигаются за счет гонораров звезд. Даже в этой сфере разрывмежду и рядовыми служащими ощутим. По даннымспециалистов, более 38 тысяч сотрудников в сфере культуры, спорта и досугазарабатывают меньше 11 тысяч рублей.