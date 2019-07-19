Анастасия Волочкова постоянно находится в центре событий. За ее жизнью следят толпы поклонников, особенно после появления таинственного возлюбленного.

Анастасия Волочкова постоянно находится в центре событий. За ее жизнью следят толпы поклонников, особенно после появления таинственного возлюбленного.Прима балета заявила, что пришла к тому, что хочет свадьбу. Она буквально мечтает о торжестве. "Не знаю, когда мы с моим возлюбленным поженимся, но мысли такие есть", – призналась Волочкова.По словам Анастасии, ее избраннику уже 38 лет. Он ни разу не был женат, и детей у него тоже нет.Отметим, пара вместе уже около девяти месяцев. При этом светская дива наотрез отказывается показывать избранника и продолжает тщательно скрывать его от папарацци.Знаменитость также раскрыла некоторые детали отношений с возлюбленным. Она утверждает, что ее избранник ужасно боится, что ее уведут.Тем не менее, пара старается давать друг другу свободу и не нарушать границы личного пространства. Именно поэтому мужчина не запрещает невесте позировать в бикини и садиться на фирменный шпагат."Так что я сейчас в предвкушении новой свадьбы", – откровенно рассказала звезда в интервью "Комсомольской правде".Балерина подчеркнула, что они доверяют друг другу и не мешают работать. Пока Волочкова пропадает на репетициях, возлюбленный занимается бизнесом.