Президент России подписал закон, согласно которому люди теперь смогут по вопросам защиты прав потребителей, оспаривания тарифов на услуги ЖКХ и другим обращаться в суды с коллективными исками. Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года.

Президент России подписал закон, согласно которому люди теперь смогут по вопросам защиты прав потребителей, оспаривания тарифов на услуги ЖКХ и другим обращаться в суды с коллективными исками.Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, закон вступит в силу с 1 октября 2019 года.В законе подробно прописывается порядок подачи коллективных исков и механизм реализации этого права, а также устанавливается, что для подачи коллективного иска к группе граждан должны присоединиться не менее 20 человек.Для того, чтобы присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов, человеку будет необходимо подать в письменной форме соответствующее заявление тому лицу, которое действует в интересах данной группы граждан.При этом никаких доверенностей не потребуется. Отмечается также, что присоединиться к иску можно будет до момента перехода к судебным прениям, передает ТАСС.В документе также прописано, что такие дела будут рассматриваться судом не позднее, чем через 8 месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству.