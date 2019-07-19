Экипаж самолета Boing авиакомпании ЮТэйр, вылетевшего сегодня утром из Сургута в Москву, принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Экипаж самолета Boing авиакомпании "ЮТэйр", вылетевшего сегодня утром из Сургута в Москву, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала обнаруженная неисправность, сообщили "Интерфаксу" в сургутском аэропорту.Посадка лайнера прошла благополучно. Пассажиров отправят в столицу на другом самолете.Ранее инцидент произошел с еще одним самолетом компании "ЮТэйр". Лайнер, летевший из Самары в Сургут совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика топлива. Пострадавших нет. Пассажиры на время ожидания размещены в гостинице, сообщает ТАСС.