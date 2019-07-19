Россияне и украинцы – это фактически один народ, заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. У граждан двух стран так много общего, начиная от религии и заканчивая родственными связями, что раньше никто не считал себя отдельной нацией.

Россияне и украинцы – это фактически один народ, заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. У граждан двух стран так много общего, начиная от религии и заканчивая родственными связями, что раньше никто не считал себя отдельной нацией. Все называли себя православными и русскими, напомнил президент. Никто не хотел быть частью католического мира, куда их оттаскивала Польша.При этом Путин особо отметил, что если значительная часть граждан Украины хочет бороться за собственную идентичность, то никто в России не собирается этому противиться. Но и про тесные связи между народами тоже забывать не стоит, уверен российский лидер."Надо иметь в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах. Но сегодняшние украинские власти этого не хотят. Я думаю, здравый смысл восторжествует: сближение неизбежно", — добавил Владимир Путин.19 июля в 21:00 на телеканале "Россия 1" состоится премьера документального фильма "В борьбе за Украину" Оливера Стоуна. Выдающийся американский режиссер решил разобраться в причинах государственного переворота в 2014 году на Украине и понять, кому выгоден раздор между братскими народами.