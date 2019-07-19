Лайма Вайкуле на авторском фестивале Лайма. Рандеву. Юрмала собирает топовых артистов. Тут рады и мэтрам, и молодым звездам. В этом году на Рижское взморье приехали 50 исполнителей, но самый большой интерес – к украинской электро-поп-диве Maruv.

Лайма Вайкуле на авторском фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала" собирает топовых артистов. Тут рады и мэтрам, и молодым звездам. В этом году на Рижское взморье приехали 50 исполнителей, но самый большой интерес – к украинской электро-поп-диве Maruv.В первый день фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" Maruv представила на суд зрителей три композиции, включая свой хит Drunk Groove. Она потрясла публику зала "Дзинтари" чувственным вокалом, красивой хореографией, сексуальным нарядом из латекса и прозрачной кружевной черной блузки, сквозь которую была видна упругая грудь.Зрители приняли 27-летнюю певицу так тепло, что она даже немного растерялась. Громче всех певице аплодировала сидящая в партере Алла Пугачева. Она подняла руки вверх и кричала "Браво!". А ее похвала или одобрение дорогого стоят – Примадонна всегда чувствует талант. "Одаренным людям надо помогать, а бездарность сама дорогу себе пробьет", – всегда подчеркивает Народная артистка СССР.Интересно, что настоящее имя Maruv – Алла Борисовна. И это символично. В свое время Алла Борисовна Пугачева произвела революцию в популярной музыке. Смелая, с копной рыжих волос, сексуальная, яркая – все это позволило Примадонне стать главной артисткой в стране.Теперь по этой же дороге теперь идет Алла Борисовна Корсун, как по паспорту величают Maruv. Она – кумир нового поколения. Герой поколения Z.В России ее очень любят. 6 апреля 2019 года украинская певица дала первый в карьере сольный концерт в московском концертном зале "Известия Hall", потом выступила в Санкт-Петербурге и появилась на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards". На родине ее за это не очень жалуют, но Алле Борисовне плевать – она считает, что музыка вне политики и хочет дарить свое искусство, не взирая на границы. Как и подобает настоящему большому артисту.