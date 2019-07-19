Лайма Вайкуле на своем авторском фестивале Лайма. Рандву. Юрмала собирает самых топовых артистов. Тут рады и мэтрам, и молодым звездам. В этом году на Рижское взморье приехало полсотни исполнителей. Но самый большой интерес – к украинской электро-поп диве Maruv.

Лайма Вайкуле на своем авторском фестивале "Лайма. Рандву. Юрмала" собирает самых топовых артистов. Тут рады и мэтрам, и молодым звездам. В этом году на Рижское взморье приехало полсотни исполнителей. Но самый большой интерес – к украинской электро-поп диве Maruv.В первый день фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" Maruv представила на суд зрителей сэт из трех композиций, включая свой главный на сегодняшний день хит Drunk Groove. И потрясла публику зала "Дзинтари" чувственным вокалом, красивой хореографией, сексуальным нарядом из латекса и прозрачной кружевной черной блузки, сквозь которую была видна упругая грудь.Зрители принимали 27-летнюю певицу так тепло, что она даже немного растерялась. Громче всех певице аплодировала сидящая в партере Алла Пугачева. Она подняла руки вверх и кричала "Браво!". А ее похвала или одобрение дорогого стоят – Примадонна всегда чувствует талант. "Одаренным людям надо помогать, а бездарность сама дорогу себе пробьет", – всегда подчеркивает Народная артистка СССР.Интересно, что настоящее имя Maruv – Алла Борисовна. И это символично. В свое время Алла Борисовна Пугачева произвела революцию в популярной музыке. Смелая, с копной рыжих волос, сексуальная, яркая – все это позволило Примадонне стать главной артисткой в стране.Теперь по этой же дороге теперь идет Алла Борисовна Корсун, как по паспорту величают Maruv. Она – кумир нового поколения. Герой поколения Z.В России ее очень любят. 6 апреля 2019 года украинская певица дала первый в карьере сольный концерт в московском концертном зале "Известия Hall", потом выступила в Санкт-Петербурге и появилась на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards". На родине ее за это не очень жалуют, но Алле Борисовне плевать – она считает, что музыка вне политики и хочет дарить свое искусство, не взирая на границы. Как и подобает настоящему большому артисту.