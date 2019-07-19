В столице Латвии в решающую стадию вступил розыгрыш второго этапа шахматного Гран-при ФИДЕ. Накануне состоялись тай-брейки 1/4 финала, в которых играли два российских гроссмейстера – Александр Грищук и Сергей Карякин. Первый выиграл, второй – проиграл.

В столице Латвии в решающую стадию вступил розыгрыш второго этапа шахматного Гран-при ФИДЕ. Накануне состоялись тай-брейки 1/4 финала, в которых играли два российских гроссмейстера – Александр Грищук и Сергей Карякин. Первый выиграл, второй – проиграл.Грищук выиграл у китайского шахматиста Юй Янъи и сыграет в борьбе за финал с французом Максимом Вашье-Лагравом, вышедшим в полуфинал досрочно. Карякин проиграл американцу Уэсли Со, соперников которого по стадии 1/2 финала стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.