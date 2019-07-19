Участковые уполномоченные полиции Зеленоградского административного округа г. Москвы выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан...

Участковые уполномоченные полиции Зеленоградского административного округа г. Москвы выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту их пребывания в Российской Федерации.Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками ОпВМ ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали 40-летнего жителя 4-го микрорайона Зеленограда. Мужчина незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, тем самым нарушив миграционное законодательство Российской Федерации.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы совместно с сотрудниками ОпВМ России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы в ходе проверки жилого сектора был выявлен факт нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. Так, в одной из квартир, расположенной в 8 мкрн. Зеленограда, 41-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала приезжих из ближнего зарубежья.Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы совместно с коллегами из ОпВМ задержали 43-летнего мужчину, который незаконно зарегистрировал иностранных граждан в своей квартире, расположенной в 20 микрорайоне Зеленограда, не предоставив им фактического места проживания, и заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделениями дознания территориальных отделов полиции по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31