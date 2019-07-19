По словам заявительницы, неизвестный зашел в помещение аптеки и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал открыть сейф...

Оперуполномоченные полиции ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на аптеку.В территориальный отдел полиции обратилась провизор аптеки, расположенной на улице Габрического. По словам заявительницы, неизвестный зашел в помещение аптеки и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал открыть сейф и кассу. Женщина, испугавшись за свою жизнь, выполнила его требования, после чего злоумышленник забрал денежные средства в размере 210 тысяч рублей и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Варшавском шоссе. Им оказался 27-летний ранее судимый безработный.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (499) 194-11-85, (499)194-11-25 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56