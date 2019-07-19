Артистка решила ненадолго забыть о материнских заботах. Саша Савельева запланировала поход на концерт. Маленького наследника звезда доверит мужу – актеру Кириллу Сафонову.

Артистка решила ненадолго забыть о материнскихзаботах. Саша Савельева запланировала поход на концерт. Маленького наследниказвезда доверит мужу – актеру Кириллу Сафонову.В личном Instagram знаменитостьрассказала, что с нетерпением ждет 2-го августа – в этот день в Москве выступитДженнифер Лопес. Саша Савельева уже договорилась с супругом, тот обещал присмотретьза маленьким Леоном, пока она будет наслаждаться выступлением кумира."Терпение и труд – все перетрут! Этарусская пословица очень подходит к одной из самых моих любимых артисток. Мужобещал посидеть с Леоном, а меня отпустить на концерт Дженнифер", – написалаОтметим, что у мужа знаменитости ужеимеется опыт в общении с детьми. У артиста есть 24-летняя дочь Анастасия, сейчасона живет в США. Кирилл поддерживает теплые отношения с наследницей, во всем ей помогает, смогподружить ее со своей второй супругой.В недавнем интервью Сафонов рассказал,что старается помогать Савельевой с малышом. Артист прекрасно понимает сколькозабот свалилось на нее, поэтому делает все, чтобы она почувствовала его любовьи поддержку. Супруг встает ночью к наследнику, меняет емуподгузники, и старается как можно чаще ходить с ним на прогулки.