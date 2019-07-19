Артистка решила ненадолго забыть о материнских
заботах. Саша Савельева запланировала поход на концерт. Маленького наследника
звезда доверит мужу – актеру Кириллу Сафонову.
Артистка решила ненадолго забыть о материнских
заботах. Саша Савельева запланировала поход на концерт. Маленького наследника
звезда доверит мужу – актеру Кириллу Сафонову.
В личном Instagram знаменитость
рассказала, что с нетерпением ждет 2-го августа – в этот день в Москве выступит
Дженнифер Лопес. Саша Савельева уже договорилась с супругом, тот обещал присмотреть
за маленьким Леоном, пока она будет наслаждаться выступлением кумира.
"Терпение и труд – все перетрут! Эта
русская пословица очень подходит к одной из самых моих любимых артисток. Муж
обещал посидеть с Леоном, а меня отпустить на концерт Дженнифер", – написала
.
Отметим, что у мужа знаменитости уже
имеется опыт в общении с детьми. У артиста есть 24-летняя дочь Анастасия, сейчас
она живет в США. Кирилл поддерживает теплые отношения с наследницей, во всем ей помогает, смог
подружить ее со своей второй супругой.
В недавнем интервью Сафонов рассказал,
что старается помогать Савельевой с малышом. Артист прекрасно понимает сколько
забот свалилось на нее, поэтому делает все, чтобы она почувствовала его любовь
и поддержку. Супруг встает ночью к наследнику, меняет ему
подгузники, и старается как можно чаще ходить с ним на прогулки.